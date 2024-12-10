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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 17 şirkete lisans verirken, bir şirketin lisans süresini uzattı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan EPDK kararına göre 2 şirketin ise lisansı sonlandırıldı.ANKARA (İGFA) -  EPDK kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 8 şirkete tedarik lisansı, 6 şirkete üretim lisansı, 1 şirkete ise OSB dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin ise üretim lisansı sona erdirildi.

1 şirkete şarj ağı işletmeci lisansının verildiği kararlar arasında, petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise LPG depolama lisansının süresi uzatıldı.

Söz konusu EPDK'nın ilgili toplantı kararlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: igf