Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in organizasyonuyla Kral Pop’un medya sponsorluğunda, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu.KKTC (İGFA) - Konserine alkışlar eşliğinde söylediği “Deli Divane” isimli şarkısıyla başlayan Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını Kuşadalılar ve tatilcilerden oluşan coşkulu koro eşliğinde seslendirdi.
Erol Evgin’in; “Önceki gün Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüydü. Şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. Sevgili Ayten Alpman’ın sesiyle, Kıbrıs Barış Harekatı’na bayrak olmuş şarkı, ‘Memleketim’ i gelin birlikte söyleyelim” sözlerinin ardından amfi tiyatro “Memleketim” le yankılandı.
Kaynak: igf