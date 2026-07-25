Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosunda araçların ihtiyaç duyduğu bakım ve onarım çalışmalarını kendi bünyesinde gerçekleştirerek hem güvenli ve konforlu ulaşım hizmetini kesintisiz olarak sürdürüyor hem de bütçe tasarrufu sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, toplu ulaşımda hizmet kalitesini yüksek standartlara taşıyan yatırım ve çalışmalarına devam ediyor. BURULAŞ, araçların teknik kontrolleri ve sezonluk bakımlarını öz kaynakları ve kendi ekipleriyle gerçekleştiriyor. BURULAŞ'ın alanında uzman teknik ekipleri, tam donanıma sahip atölyelerde araçların bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Hem araçları hem de finansal kaynakları koruyan revizyon çalışmaları, aynı zamanda kurumun hizmet alımı ve parça tedarikinde dışa bağımlığını azaltıyor ve toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak sürdürülmesine katkı sunuyor.

BURULAŞ, 2026 yılı itibarıyla ekipleri tarafından gerçekleştirilen 50 motor revizyonu, 47 şanzıman revizyonu, 27 diferansiyel ve 300'e yakın elektrik ile fren sistemleri tamiri ile kurum bütçesine 24 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağladı.

BURULAŞ ekipleri, periyodik olarak araçların mekanik, elektrik, lastik ve karoseri bakımlarını gerçekleştiriyor. Düzenli yapılan teknik kontrollerle lastiklerde yanak kesiği, balon oluşumu veya aşınma gibi toplu taşımada güvenliği riske atacak olumsuzluklar önceden belirleniyor. Araçlarda kullanılan tüm lastikler, kendilerine özel dijital sicil kartları üzerinden takip edilerek kullanım ömrü ve bakım süreçleri kayıt altına alınıyor. Mevsim geçişlerinde iklim şartlarına uygun olarak yaz ve kış lastiği değişimleri zamanında gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda toplu taşımada mevsim şartlarına uygun konforlu yolculuk için BURULAŞ ekipleri, araçlarda klima denetimleri gerçekleştiriyor ve tespit edilen arızaların giderilmesi için bakım ve onarım desteği sağlıyor.