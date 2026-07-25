Akçakoca'nın Doğancılar Mahallesi'nde bulunan bir fındık bahçesinde çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların erken müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

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DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan elektrik trafosundan gelen patlama sesinin ardından çevrede yoğun duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İlk belirlemelere göre, trafodan sıçrayan kıvılcımların fındık bahçesine düşmesi sonucu başlayan yangın, sıcak hava ve kuru otların etkisiyle kısa sürede yayıldı.



Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar görürken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin daha geniş bir alana yayılması önlendi.



Doğancılar Mahallesi Muhtarı Raif Kocaman'ın ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve emniyet ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer özellikle sıcak havalarda elektrik kaynaklı yangın riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.