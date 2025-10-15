Çini Ustası Nazire Pehlivan ve Nisan Art Gallery kursiyerlerinin eserlerinden oluşan el emeği göz nuru çini eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

BURSA (İGFA) - BAOB sergi salonunda ziyaretçilerinin beğenisine sunulan sergide 37 kursiyerin eserleri yer aldı. Birbirinden özel çini çalışmalarının görücüye çıktığı sergide üç yüzden fazla çalışma Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Değişik tekniklerde, uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan eserler sanatseverlerden tam not aldı. Sergiyi gezen ziyaretçiler eserleri dikkatle incelerken, çalışmaları takdir ettiler.

Kursiyerleri ile birlikte sergiye ev sahipliği yapan Çini Ustası Nazire Pehlivan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergiye ilgi oldukça yoğun. Kursiyerlerin hocası Nazire Pehlivan, uzun bir çalışma döneminin sonrasın öğrencilerinin eserlerini sergilediğini belirtirken, her bir çalışmanın çok kıymetli olduğunu söyledi. Bursalılar sergiye davet eden Pehlivan, serginin 17 Ekim'e kadar BAOB sergi salonunda açık kalacağını ifade etti.