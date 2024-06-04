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Operasyonda yakalanan organizatör ve PKK/BÖG terör örgütü üyesi şahıslar hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.

Hız tümseği kabusları oldu!

Hız tümseği kabusları oldu!

Yapılan operasyonda 69 farklı uyruktan düzensiz göçmen şahıs, 1 organizatör ve 1 PKK/BÖG terör örgütü üyesi şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve komando unsurları, Enez ilçesi Karaincirli köyü sınırlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bir göçmen grubunu tespit etti.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Enez'de operasyon düzenledi. Operasyonda 69 kaçak göçmen, 1 organizatör ve 1 PKK/BÖG terör örgütü üyesi yakalandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçak göçmenleri sınırda yakaladı.