Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Akın, göreve geldiği günden bu yana toplumun her kesimiyle yakın temas kurmayı önemseyerek, mahalle muhtarları ile yeniden bir araya geldi ve onların görüş ve önerilerini dinledi. Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı’nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve 28 merkez mahalle muhtarı katıldı.

Planlanan projeleri de paylaşan Başkan Akın, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerine yönelik yapılması planlanan hizmetleri anlatarak, muhtarların bu konudaki önerilerini dinledi. Akın, mahalle muhtarlarının, mahallelerine daha iyi hizmet sunabilmek için gösterdikleri özverili çalışmaları takdir ettiğini belirterek, onların toplumun nabzını tutan önemli temsilciler olduğunu vurguladı.

Muhtarlarla iş birliğini güçlendirerek, mahallelerin sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üreteceklerini ifade eden Başkan Gencan Akın, "Mahalle muhtarlarımızın gayretli çalışmaları sayesinde mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Birlikte yapacağımız çalışmalarla Edirne’mizi daha da güzelleştireceğiz" dedi.

Toplantı, muhtarların görüş ve önerilerini aktarmalarıyla sona erdi.