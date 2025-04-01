Edirne'de Zafer Partisi Keşan İlçe Teşkilatı, bayramda sağlık kahramanlarını unutmadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Zafer Partisi İlçe Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ve hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Bayır, 112 Acil İstasyonu ve Keşan Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek onların bayramını kutladı. Gümülcineli, sağlık emekçilerinin fedakârlıklarını vurgulayarak, "Sevdiklerinden uzak, insan hayatı için gece gündüz demeden emek veren sağlık kahramanlarımıza minnettarlığımızı sunduk. Onların özverili çalışmaları sayesinde bizler bayramlarımızı huzur içinde geçiriyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz." dedi.

Ziyaretlerde hastalarla da sohbet eden partililer 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.