Edirne'nin Keşan ilçesinde eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, ortaokul kademesini başarıyla tamamlayan ve liseye adım atmaya hazırlanan öğrencilerin mezuniyet ve geçiş törenleri büyük bir coşkuyla başladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Bahçeşehir Koleji Keşan Kampüsü tarafından düzenlenen '8. Sınıf Liseye Geçiş Töreni' programına katıldı. Mezuniyet coşkusu yaşayan öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan İlçe Müdürü Kemik, gençlere lise hayatı öncesinde önemli tavsiyelerde bulundu.

Keşan'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunun ardından, 8. sınıf öğrencileri için okul kampüslerinde veda ve mezuniyet törenleri düzenleniyor. Bahçeşehir Koleji Keşan Kampüsü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen görkemli liseye geçiş töreni, duygusal ve gurur dolu anlara sahne oldu.

'EĞİTİM SADECE AKADEMİK BAŞARIDAN İBARET DEĞİLDİR'

Törene onur konuğu olarak katılan ve mezuniyet kürsüsünden öğrencilere seslenen Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, eğitimin bütünsel yönüne dikkat çekti. Hayatın yeni bir evresine adım atan gençlere hitap eden Kemik, eğitimin sadece akademik başarıdan ya da sınavlardan ibaret bir süreç olmadığının altını çizerek, 'Gerçek eğitim; aynı zamanda millî ve manevi değerlerimizi kuşanmak, sorumluluk bilinci taşımak ve en önemlisi de 'iyi bir insan olma' yolculuğunu başarıyla sürdürebilmektir. Burada kazandığınız sağlam temeller, lise hayatınızda da en büyük rehberiniz olacaktır.' dedi.

Ortaokul eğitimlerini başarıyla tamamlayan 8. sınıf öğrencilerini tek tek tebrik eden Sercan Kemik, öğrencilere lise sıralarında ve gelecek tüm yaşamlarında başarılar diledi. Müdür Kemik, çocukların bu aşamaya gelmesinde en büyük pay sahibi olan fedakar öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür ederken, eğitim sürecinin gizli kahramanları olan ve desteklerini her zaman hissettiren velilere de şükranlarını sundu.