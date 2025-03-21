Edirne Keşan Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) üyeleri ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerinin katılımıyla Keşan KGK Farkındalık Paneli düzenlendi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Panel kapsamında Op. Dr. Işıl Gülşen, Diyetisyen Rümeysa Deniz Uslu ve Eylem Ezerçe, katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Özellikle; Meme kanseri farkındalığı, Sınav döneminde beslenmenin önemi gibi konular ele alındı.

KEŞAN TSO’DAN EĞİTİME DESTEK

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, bölgenin gelişimine katkı sağlayacak eğitim ve seminerlerin devam edeceğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin, farkındalık oluşturma ve toplumu bilinçlendirme açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.