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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle SUV araçta bulunan Sevda B., Seyfullah E., Sümeyye U., Atiye Ö. ve İlknur Ö. yaralandı.

Düzce'de D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada belediyeye ait yolcu minibüsü ile özel aracın çarpışması dolayısıyla 5 kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce D-100 Karayolu İstanbul istikameti Olimpiyat Işıklı Kavşağı'nda Bülent E. idaresindeki 81 HO 1052 plakalı Düzce Belediyesine ait yolcu taşıma minibüsü ile Abdullah Ö. yönetimindeki 81 KH 333 plakalı SUV araç çarpıştı.