Düzce'de lastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Sefer DEMİR / Haberözel TV
DÜZCE (İGFA) - Düzce'de D-100 karayolu İstilli mevskisinde yan tarafındaki iş yerinde yapılan tadilat dolayısıyla kaynak kıvılcımlarının otlara sıçraması sonucu T.Ö.'ye ait lastik deposunda yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümede kontrol altına alındı.
Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: igf