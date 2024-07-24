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Toplamda 156 bin 787 TL cezai işlem uygulandı.

Bu sürücülerin ehliyetine el konulup cezai işlem uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi.

Birçok sürücüye alkol kontrolü yapılırken 9 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Yapılan denetimlerde alkollü direksiyon başına geçenler tespit edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin rutin denetimlerinde alkollü 9 sürücünün ehliyetine el konuldu. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bağlantı yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi.