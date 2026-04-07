Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda büyük miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda; 40 bin adet doldurulmuş makaron, 116 bin adet bandrolsüz makaron, 50 kilogram tütün, 1 adet profesyonel sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

NB129 T. FLORYA denize indirildi
Yetkililer, halk sağlığını ve ülke ekonomisini tehdit eden kaçak tütün üretimi ve satışına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

