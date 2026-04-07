Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda büyük miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda; 40 bin adet doldurulmuş makaron, 116 bin adet bandrolsüz makaron, 50 kilogram tütün, 1 adet profesyonel sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, halk sağlığını ve ülke ekonomisini tehdit eden kaçak tütün üretimi ve satışına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.