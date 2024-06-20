Uluslararası danışmanlık kuruluşu Mercer'in (Mercer Human Resource Consulting) yaptığı araştırmanın sonuçları, dünyada 2023-2024 arasında konut kiralarının en çok yükseldiği iki kentin İstanbul ve Ankara olduğunu gösterdi.ANKARA (İGFA) - Buna göre, bu dönemde konut kiraları ortalama olarak İstanbul'da yüzde 301 ve Ankara'da yüzde 141 yükseldi.

"Dünyanın en yaşanabilir kentleri" analizi yapan Mercer'in konuyla ilgili verisinin açıklamasında, "Konut maliyeti, yaşam maliyeti kent sıralamasında önemli bir faktördür. 2023 ve 2024 yılları arasında bu maliyette dünya genelinde büyük dalgalanmalar yaşanmış, konut kira fiyatları şehirler arasında önemli farklılıklar gösterdi" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Türkiye'nin İstanbul kentinde ortalama kira artışı yüzde 301 olurken, Tel Aviv'de yüzde 22, Belarus'un Minsk kentinde ise yüzde 10 düşüş görüldü. Türkiye'nin bir diğer kenti olan Ankara'da da kira fiyatlarında ortalama yüzde 141'lik bir artış yaşandı.

"Dubai'de konut fiyatları yüzde 21, Yeni Delhi'de ortalama kira bedelleri yüzde 13 artarken, Florida'nın Miami kentinde de aynı ortalama artış kaydedildi.

"En pahalı ilk 10 şehrin çoğunda da artışlar görüldü. Ancak bu artışlar daha ılımlı olup, konaklama kira fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını bildiren Nassau ve Bahamalar dışındaki tüm şehirler için yüzde 3 ve yüzde 8 olarak gerçekleşti.