Omurga cerrahisinde dünyanın önde gelen uzmanlarını bir araya getiren 'İstanbul Spine Masters 2025', Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Hastanesi ev sahipliğinde Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda gerçekleştiriyor. Oditoryum, 27 Nisan'a kadar sürecek.İSTANBUL (İGFA) - Omurga cerrahisinde dünyanın önde gelen uzmanlarını bir araya getiren “İstanbul Spine Masters 2025”, 24-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Hastanesi ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumundaki etkinliğin açılışında konuşan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, NPİSTANBUL Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, toplantının üniversitenin kuruluş misyonuyla derin bir tematik bağı olduğunu ifade etti.

2018 yılında Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ikinci beyin hastanesini kurduklarını anımsatan Prof. Dr. Tarhan, "Bugün yaklaşık 4 bini uluslararası olmak üzere 24 bin öğrencimiz var. Nörobilim ve nöropazarlama gibi lisansüstü programlarda Türkiye'de öncüyüz. Beyin ve omurilik cerrahisi grubu olarak sizleri aramızda görmek bizim için büyük bir mutluluk. Deneyimlerin ve bilginin paylaşıldığı, aktarıldığı bu tür toplantılara destek vermek bizim için onurdur" diye konuştu.

Kongre Başkan Yardımcısı ve NPİSTANBUL Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaman, İstanbul Spine Masters etkinliğinin 2015 yılında başlandığını dile getirerek, Covid dönemi haricinde, bu döneme kadar da sürekli düzenlendiğini ve bütün dünyadan Almanya'dan Kore'ye, Portekiz'den Japonya'ya, Amerika'dan Tunus'a, Mısır'a kadar uzmanların gelip sunumlarını yaptıklarını hatırlattı.

“Katılımcılar, omurga cerrahisindeki en güncel literatürü paylaşıp kendi deneyimlerini aktarıyor.” diyen Prof. Dr. Onur Yaman, “Omurga cerrahisinde travma, dejeneratif hastalıklar, deformiteler ve konjenital anomaliler gibi birçok alanda dünyanın önde gelen uzmanları, en güncel literatürü paylaşarak kendi klinik deneyimlerini aktarıyor. Toplantılar yalnızca teorik sunumlarla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda canlı cerrahi uygulamalarla da destekleniyor. Bu yılki organizasyonda iki ayrı kurs programı düzenleniyor. Bunlardan ilki, temel eğitimlerin verildiği ‘basic kurs’. Bu kursta, dört masaya ayrılmış gruplar halinde beşer-altışar kişilik ekiplerle çalışılıyor. Katılımcı cerrahlar, boyun omurgasına vida yerleştirme, sırt omurgasına vida takma gibi işlemleri maketler üzerinde birebir uygulama şansı buluyor. Böylece teorik bilgiler, pratik deneyimle pekiştiriliyor" diye konuştu.

ROBOT YARDIMIYLA AMELİYAT SİMÜLASYONLARI…

Katılımcıların, anatomik yapıya oldukça uyumlu modeller üzerinde pratik yapma fırsatı bulacağını söyleyen Prof. Dr. Onur Yaman, “Öğleden sonra ise ileri düzey kurs kapsamında, özel olarak tasarlanmış bir omurga cerrahisi eğitim merkezinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu merkezde, omurganın yapısı sisteme tanıtılarak robot yardımıyla ameliyat simülasyonları yapılacak. Katılımcılar, modeller üzerinde robot destekli cerrahi pratiği gerçekleştirme imkânı elde edecek. Bu toplantı neden önemli? Çünkü dünyanın dört bir yanından omurga cerrahisinde uzmanlaşmış hekimler bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor. Türkiye olarak böylesine prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.” İfadelerini kullandı.

DR. YAMAN: “TÜRKİYE OMURGA CERRAHİSİNDE DÜNYADAKİ İLERİ ÜLKELER SEVİYESİNDE”

Yaman, özellikle vurgulamak gerekir ki, Türkiye omurga cerrahisinde dünyadaki ileri ülkelerle aynı seviyede, hatta birçok alanda öncü konumdadır.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Etkinliğin açılışında Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Ortadoğu Omurga Derneği Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Zileli, Ortadoğu Omurga Derneği Başkanı Mohammad Zohair Shaker, Uluslararası Omurga Akademisi Başkanı Oscar L. Alves, Uluslararası Omurga Akademisi Başkanı Jutty Parthiban da açılış konuşmaları gerçekleştirdi.