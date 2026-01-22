Kara mizah ve toplumsal taşlamayı absürt bir dille harmanlayan 'Şiddetli Geçimsizlik' adlı tiyatro oyunu, dünya prömiyerini yaptığı ilk gösteriminde Manisalı sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde perde açan 'Şiddetli Geçimsizlik' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerin beğenisini topladı.

Oyun, yaratıcılığını yitirmiş bir adam ile diş hekimi olan eşinin bitmek bilmeyen ayrılık çıkmazını mizahi bir dille ele alıyor. Evli bir çiftin ironi ve zeka dolu çatışmalarını sahneye taşıyan oyun, izleyicilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

Oyunu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ahmet Ata Temiz, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, oyunun yazarı Erkan Ersezer ve çok sayıda vatandaş izledi.

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu ise oyunun önemine dikkat çekerek, 'Bugün bizim bayramımız. Bu oyunun en özel yanı, dünya prömiyerini bugün burada, sizlerle birlikte yapmış olmasıdır. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz' dedi.