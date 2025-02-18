Expomaritt Exposhipping İstanbul 2025, Yeşilköy’deki fuar merkezinde 18. kez kapılarını açtı. 4 gün sürecek fuara, 100 ülkeden 10 bine yakın uluslararası ziyaretçi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünya denizcilik endüstrisinin Türkiye ve bölgedeki en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen Expomaritt Exposhipping İstanbul, şimdiye kadarki en büyük edisyonu ile bu yıl 18'inci kez İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.



Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Gemi Yat Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven ve Informa Türkiye Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu ile birlikte sektörün önde gelen isimleri, kamu yetkilileri ve uluslararası sektör temsilcileri katıldı.

Denizcilik teknolojileri, gemi inşa, bakım & onarım ve lojistik alanlarında en yeni gelişmeleri ve inovasyonları sergileyerek sektöre yön vermeye devam eden Expomaritt Exposhipping İstanbul 2025, 21 Şubat Cuma akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Fuarın açılışında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Expomaritt Exposhipping İstanbul’un, Türkiye Denizcilik Sektörü’nü tek çatı altında toplamayı başaran bir fuar organizasyon olduğunu söyledi. Fuarın bu sene metrekare olarak rekor kırdığını söyleyen Kıran, “Gemi inşa sanayi, yat inşa sanayi ve gemi inşa yan sanayi, ülkemiz için çok önemli. Pandemide hep birlikte gördük. Dünya durdu, denizcilik durmadı. Ne kadar güçlü bir gemi inşa sanayiniz varsa, ülkenin sanayisinin de o kadar güçlü olduğunu gösterir. Sektör olarak dünya ile yarışır kaliteli ve yüksek teknolojili ürünler üretiyoruz. Tüm katılımcı firmalarımıza teşekkür ediyor, herkese hayırlı ve bol kazançlı bir fuar diliyorum” dedi.

Türkiye ekonomisinin lokomotif güçlerinden birisi olan denizcilik sektörünü bir araya getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Markets’in Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu da fuarın işbirliği ve yeniliklerin keşfedildiği, bölgenin en önemli ticaret ve pazarlama platformu olmaya devam edeceğini söyledi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde 3 salonda birden düzenlenen Expomaritt Exposhipping İstanbul’a Türkiye ile birlikte Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Norveç, Güney Kore, Birleşik Krallık, Danimarka, Bulgaristan, Brezilya, Lübnan, Panama ve Estonya’dan firmalar yer alıyor. Fuarda; tersaneler ve gemi inşa firmalarından, çelik ve kompozit malzeme üreticilerine, elektronik navigasyon sistem sağlayıcılarından makine ve motor üreticilerine, gemi yedek parça ve donanım tedarikçilerinden lojistik şirketleri ile bakım ve onarım firmalarına kadar binin üzerinde ulusal ve uluslararası marka yeniliklerini sergiliyor.