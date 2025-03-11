İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar’da Bozyaka bölgesindeki trafik sorununa neşter vuracak Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu Projesi’nde çalışmaların güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için Bozyaka Kapalı Pazaryeri önünde kalan 5714/1 - 4171 ve 5714/42 sokakların 13 Mart Perşembe gününden itibaren iki ay süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karabağlar trafiğine nefes aldıracak Dostluk Bulvarı ile Eskiizmir Caddesi’ni birbirine bağlayacak 1 kilometrelik yeni imar yolunun yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı doğrultusunda çalışmalar sırasında çevre güvenliğini sağlamak ve imalatları en kısa sürede tamamlamak amacıyla 5714/1 - 4171 ve 5714/42 sokakların acil durum araçlarının geçişine izin verecek şekilde 13 Mart 2025 Perşembe gününden itibaren iki ay boyunca trafiğe kapatılacağı bildirildi.

550 VE 556 NUMARALI ESHOT HATLARINDA DEĞİŞİKLİK

Düzenleme kapsamında ESHOT Genel Müdürlüğü de otobüs hatlarının güzergahında değişikliğe gitti. 550 numaralı Günaltay – Konak ve 556 numaralı Çamlık – Üçyol Metro otobüs hatları için geçici gidiş ve geliş güzergahları belirlendi. Çalışma dolayısıyla geçici gidiş güzergahı “Mevcut Güzergahı Takiben – 5714/1 Sokak – Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı – Dostluk Bulvarı – Sevgi Bulvarı – Eskiizmir Caddesi – Mevut Güzergahın Devamı” olarak, geçici geliş güzergahı ise “Mevcut Güzergahı Takiben - Eskiizmir Caddesi - Sevgi Bulvarı - Dostluk Bulvarı - Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı - 5714/1 Sokak – Mevcut Güzergahın Devamı” olacak şekilde belirlendi. Araçlar ise Eski İzmir Caddesi ve bağlantılı sokakları kullanacak.

100 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, hızlı bir şekilde projeyi tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyor. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla Karabağlar Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında açılacak yeni imar yolu sayesinde Eskiizmir Caddesi ile Yeşillik Caddesi birbirine bağlanmış olacak. Eskiizmir Caddesi’ne alternatif olacak ve ilçe trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak projede 950 metrelik bağlantı yolu çift geliş, çift gidiş olacak. Karabağlar Bozyaka, Sarıyer ve Sevgi mahallelerindeki trafik düğümünü çözecek bağlantı yolu araç, yaya ve bisikletli ulaşım için daha güvenli ve konforlu bir hale gelmiş olacak. 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanan projede yeni yaya ve bisiklet yolları da yer alıyor.