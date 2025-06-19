Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde (DOSABSİAD), 30 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından göreve başlayan Onur Kutlualp başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.BURSA (İGFA) - Toplantıda yeni dönemin yol haritası belirlenirken, Başkan Kutlualp, "DOSABSİAD’ın güçlü mirasını daha da ileriye taşımak için hep birlikte azimle çalışacağız," mesajını verdi.
Büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla ilk yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirdiklerini ifade eden DOSABSİAD Başkanı Onur Kutlualp “Üyelerimizin bize gösterdiği güvenin bilincindeyiz. İlk toplantımızda öncelikli projelerimizi, sanayimizin ihtiyaçlarını ve yeni dönemin yol haritasını detaylı şekilde ele aldık. Yönetim kurulumuzdaki görev dağılımını, her bir arkadaşımızın bilgi, birikim ve tecrübesinden en verimli şekilde yararlanmayı hedefleyerek titizlikle belirledik” dedi.
“NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ VE MESLEKİ EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ”
Özellikle, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mesleki eğitimin sanayinin gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi noktasında üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla işbirliklerini derinleştireceklerini söyleyen Başkan Kutlualp “Bununla birlikte, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile olan ilişkilerimizi daha ileri bir seviyeye taşımak ve bölgemizin ortak menfaatleri için iş birliğini güçlendirmek de ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yönetim kurulu üyelerimizin DOSAB komitelerinde daha aktif görev alması için de adımlar atacağız. Birlikte hareket ederek, birlikte üreten ve birlikte başaran bir DOSABSİAD anlayışını ön planda tutacağız. Bu yeni dönemin, birlik ve dayanışma içinde, hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.
DOSABSİAD'ın 19. Dönem Yönetim Kurulu'nda yapılan görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Başkan: Onur KUTLUALP
Başkan Yardımcısı: M. Akif DİKİCİ
Başkan Yardımcısı: İbrahim ERDEMİR
Başkan Yardımcısı: Şerife FAİDELİBAŞ
Genel Sekreter: Yılmaz ACAR
Sayman: Fatih TUĞRAL
Üye: Cengiz YEDİKARDEŞ
Üye: Serdar MENEMEN
Üye: Mehmet BEYSEL
Üye: İhsan PEKAYLA
Üye: Altay OCAK
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
Diğdem Berrak DURMAZ ER
Ece Nur ŞAHİN
Sena ÇEVİKEL
Murat YILMAZ
Muhammed Ali YÜCEL
Semih KAYNAR
Rıdvan KAR
Emre ACAR
Ertan ÇEÇENER
Denetleme Kurulu Asil Üyeler:
Cengiz ÇALIŞKAN
Mustafa ACAR
Sarp Koray ERDİLEK
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:
Cem SÖZERİ
Meral KESKİN
Soykan GÜLSEÇEN