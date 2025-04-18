Konya Karatay Belediyesi Hizmet Binası girişinde açılan sergide, Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören 24 öğrencinin özenle hazırladığı 35 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

KONYA (İGFA) - Serginin açılışına Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek eserleri tek tek inceledi ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

HASAN KILCA: HER ESER BÜYÜK BİR ÖZENLE HAZIRLANMIŞ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sergi açılışında yaptığı konuşmada Karatay Belediyesi’nin eğitime ve sanata verdiği önemi vurguladı.

Başkan Hasan Kılca, Karatay BİLSEM’in ilçeye değer kattığını söyleyerek; “Karatay Bilim ve Sanat Merkezimiz gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Bugün burada, gençlerimizin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gördük. Her biri ayrı bir özenle hazırlanmış bu eserlerde, doğaya olan duyarlılığı, estetik bakışı ve güçlü bir hayal gücünü hissediyoruz. Öğrencilerimiz, sanata olan yatkınlıklarını ve kabiliyetlerini bu sergiyle ortaya koydu.

Konya Karatay Belediyesi olarak eğitime, bilime ve sanata yatırım yapmayı çok önemsiyoruz. Bu anlayışla ilçemize kazandırdığımız Karatay BİLSEM, çocuklarımızın gelişiminde önemli bir rol üstleniyor. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen değerli öğretmenlerimize, büyük bir özveriyle çalışan öğrencilerimize ve onların her zaman yanında olan ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. Sanatla büyüyen, düşünen ve üreten bir nesil için biz her zaman elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” açıklamalarına yer verdi.