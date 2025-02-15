Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Bağcılar Mahallesi’nin Şanlıurfa Bulvarı mevkiinde içme suyu hattında meydana gelen arızayı gidermek için yoğun bir çalışma yürütüyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Bağcılar Mahallesi’ndeki Şanlıurfa Bulvarı mevkiinde içme suyu hattında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Bağlar ilçesi Yeşildallı, Bağcılar ve Serapgüzeli ile Kayapınar ilçesi Fırat ve Barış mahallelerinde su kesintisi yaşandı.

Ekipler seferber oldu

Arıza ile birlikte Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, seferber oldu. DİSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmaların hızla tamamlanması için gerekli tüm teknik desteği sağladı.

Şerifoğlu çalışmaları inceledi

DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu ise arızanın meydana geldiği noktada ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Teknik ekipten bilgi alan Şerifoğlu, çalışmaların bir an önce tamamlanarak 5 mahalleye suyun tekrar verileceğini belirtti.