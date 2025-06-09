İhmal edilen ağız hijyeni, beyin sağlığını doğrudan riske atabiliyor. Bilimsel veriler, ağız sağlığının yalnızca dişler için değil, beyin fonksiyonları için de hayati öneme sahip olduğunu gösteriyor.İSTANBUL (İGFA) - Ağız Sağlığı ve Eğitim Derneği (TASED) Başkanı Can Aydoğan, ağız hijyeninin yalnızca estetik değil, beyin sağlığı için de kritik olduğunu vurguladı.

Ağız ve diş sağlığının sadece estetik ya da çiğneme fonksiyonu ile sınırlı olmadığını belirten uzmanlar, ihmal edilen ağız hijyeninin beyin sağlığını tehdit edebileceğine dikkat çekiyor. Toplum, Ağız Sağlığı ve Eğitim Derneği (TASED) Başkanı ve Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Can Aydoğan, son bilimsel çalışmaların ağız sağlığının beyin fonksiyonları için hayati önem taşıdığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Aydoğan, özellikle Alzheimer hastalığı üzerine yapılan araştırmaların çarpıcı sonuçlarını aktardı.

Alzheimer hastalarının beyin yapıları ile sağlıklı bireylerin beyinleri karşılaştırıldığında, Alzheimer hastalarında diş eti hastalıklarının çok daha yaygın olduğu görüldüğünü ifade eden Aydoğan, "Periodontal hastalıklar gibi iltihaplı durumlar, ağızda zararlı bakterilerin çoğalmasına yol açıyor. Bu bakteriler kana karışarak veya sinir sistemi yoluyla beyne ulaşabiliyor. Beyinde oluşturdukları iltihap, yani nöroenflamasyon, Alzheimer gibi hastalıklara zemin hazırlıyor” diye konuştu.

Özellikle Porphyromonas gingivalis bakterisinin Alzheimer hastalarının beyin dokularında tespit edildiğini ve bu bakterinin ürettiği toksinlerin beyindeki toksinlerle benzerlik gösterdiğini vurgulayan Aydoğan, Fusobacterium nucleatum ve Treponema denticola gibi bakterilerin de benzer riskler taşıdığını ekledi.

BASİT ALIŞKANLIKLAR BÜYÜK FARK YARATIYOR

Ağız sağlığını korumanın beyin sağlığını desteklediğini ifade eden Can Aydoğan, “Diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve düzenli diş hekimi kontrolleri sadece çürükleri değil, beynimizi de koruyan adımlar. Ağız sağlığını estetik ya da ağız kokusuyla sınırlı görmemeliyiz. Geçmeyen diş eti kanamaları, şişlikler veya iltihaplanmalar ciddiye alınmalı. Özellikle yaşlılarda ve bağışıklığı zayıf kişilerde bu bakteriler beyne daha kolay ulaşabilir” dedi.

Aydoğan, şekerli ve asitli gıdalardan uzak durmanın da ağız florasını koruduğunu belirtti.

“AĞIZ SAĞLIĞI, BEYİN SAĞLIĞININ AYNASI”

Alzheimer gibi hastalıklardan korunmak için sadece zihinsel egzersizlerin yeterli olmadığını vurgulayan Aydoğan, “Bulmaca çözmek kadar ağız enfeksiyonlarını önlemek de önemli. Diş ipi, fırçalama ve düzenli kontroller basit ama etkili yöntemler. Ağız sağlığı, genel sağlığın ön cephesi gibidir ve beyin sağlığının aynasıdır” diyerek farkındalık çağrısında bulundu.