Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Müzesi, kapsayıcı deneyim alanını enformasyonla birleştirerek Dijital Deneyim Merkezi’ne dönüşüyor. Yeni adıyla ev sahipliği yapacağı ilk sergi ise ramazan ayına özel olarak hazırlanan “Gelenekten Geleceğe: Kültürel Belleğin Dijital Yansımaları” olacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki Dijital Deneyim Müzesi, ziyaretçilere dinamik bir öğrenme ortamı sağlamak ve etkileşimli teknoloji deneyimini tam anlamıyla sunabilmek amacıyla kapsam alanını genişletiyor.

Dijital teknolojiler ve multidisipliner yaklaşımla hazırlanan etkileşimli sergilere ev sahipliği yapan yapı, Dijital Deneyim Merkezi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Yerli yaratıcılığın küresel bir deneyimle buluşma noktası olan merkezde 3 ve 4 boyutlu deneyim olanağı sağlayan tüm teknolojiler için gerekli yazılımlar Türk yazılımcılar tarafından geliştirildi. Kapsayıcı deneyimi desteklemek üzere inşa edilen teknoloji; her yaştan ziyaretçinin, merkezi her ziyaret ettiğinde farklı ve eşsiz bir deneyim yaşaması için incelikle tasarlandı.

Sanal gerçeklikten artırılmış gerçekliğe, dokunmatik ekranlardan yapay zekâ destekli interaktif uygulamalara kadar geniş bir teknoloji yelpazesi kullanılarak, ziyaretçilere eserlerle doğrudan bir iletişim ve etkileşim kurma fırsatı sunuluyor.

“GELENEKTEN GELECEĞE: KÜLTÜREL BELLEĞİN DİJİTAL YANSIMALARI” SERGİSİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Ramazan ayına özel olarak hazırlanan Gelenekten Geleceğe: Kültürel Belleğin Dijital Yansımaları sergisi 4 Mart itibarıyla DDM’de ziyarete açılıyor.

Dört farklı dijital oda ve iki koridor aracılığıyla ziyaretçilere çok katmanlı bir deneyim sunacak olan sergi, geleneksel Türk sanatlarının zamansız güzelliğini ve derinliğini, yapay zekâ, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve interaktif projeksiyon gibi modern dijital araçlarla yeniden yorumlayarak kültürel belleğin dijital çağdaki yansımalarını keşfetmeye davet ediyor.

Zafer Algöz’ün sesiyle Immersive Karagöz Hacivat, Sanal Gerçeklikte Kültürel Miras Canlandırması, Holografik Meddah, İnteraktif Ebru ve Üretken Yapay Zekâ gibi eserler, ziyaretçilerine benzersiz bir dijital deneyim sunmayı vaat ediyor. Serginin sanatçıları arasında Apollo XR, Dolkun Production, Gökalp Gönen, Hakan Yılmaz, Seyd Ahmet ve Süleyman Yılmaz gibi önemli isimler yer alıyor. 11 eserden oluşan sergi, geleneksel sanatların dijital çağda nasıl hayat bulduğunu ve geleceğe nasıl taşınabileceğini gözler önüne seriyor.