Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla, 55 yaşındaki bir kadın hastanın karın boşluğunda tespit edilen 15 kilogramlık dev yumurtalık kisti patlatılmadan çıkarıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kadın sağlığı alanında gerçekleştirdiği nitelikli cerrahi müdahalelerle fark yaratmaya devam ediyor. DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’nde 12 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen ileri düzey bir operasyon ile 55 yaşındaki kadın hastanın sağ yumurtalık kaynaklı karın boşluğunda tespit edilen yaklaşık 40x45 santimetre boyutunda (en ve boy) ve 15 kilogram ağırlığındaki dev bir yumurtalık kisti, başarılı cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

Ameliyat, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Güney liderliğinde; Doç. Dr. İbrahim Yalçın, Doç. Dr. Onur Yavuz ve Araş. Gör. Uzm. Dr. Rümeysa Belen Gümüş’ten oluşan deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Operasyonda anestezi sürecini Prof. Dr. Bahar Kuvaki, çıkarılan kitlenin patolojik değerlendirmesini ise Doç. Dr. Zeynep Bayramoğlu üstlendi.

“ZORLU SÜRECİ BAŞARIYLA YÖNETTİK”

Operasyonun ardından hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Güney, bu büyüklükteki bir kitlenin patlatılmadan çıkarılmasının hem teknik açıdan hem de hasta güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Güney, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dev boyutlara ulaşan bu tür kitleler, karın içi basıncını artırarak hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Erken tanı ve uygun cerrahi müdahale ile bu riskleri ortadan kaldırmak mümkün. Bu büyüklükte bir kisti çevre dokulara zarar vermeden çıkarmak, ileri düzey cerrahi tecrübe ve ekip uyumu gerektirir. Ekibimiz bu zorlu süreci başarıyla yönetti. Hastamızın ameliyat sonrası yakın takibi sürüyor.”

ERKEN TANI VURGUSU

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’nin İzmir ve Ege Bölgesi’nde kadın sağlığı alanında önemli bir referans merkezi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Güney, “Yumurtalık kistleri kadınlarda sık görülen, genellikle iyi huylu oluşumlardır. Ancak bazı kistler zamanla büyüyerek karın içinde baskı oluşturabilir, ağrıya neden olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle menopoz sonrası dönemde ortaya çıkan veya hızlı büyüme gösteren kistlerin mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Karın şişliği, adet düzensizliği, kasık ağrısı gibi şikayetleri olan kadınların gecikmeden bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması büyük önem taşır. Bu tür hastalıkların erken tanı ve tedavisi hem daha kolay hem de daha etkili olur.” ifadelerine yer verdi.

Ameliyat ekibinde yer alan Doç. Dr. İbrahim Yalçın ise DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’nin kadın hastalıklarında ileri düzey cerrahi uygulamalarıyla hem bölgesel hem de ulusal ölçekte önemli bir merkez konumunda olduğunu ifade etti.