2024 yılının 5 aylık döneminde yüzde 25 gerileyen Türk deri sektörü yaklaşan Kurban Bayramı’nda kesilecek kurbanlıkların derilerinin ekonomiye kazandırılması için harekete geçti.İZMİR (İGFA) - Ana hammaddesi deri olan Türk deri ve deri mamulleri ihracatçıları konuyla ilgili hazırladıkları kamu spotuyla derinin ekonomiye kazandırılması için dikkat edilmesi gerekenleri özetliyorlar.

Kurban derisinin milli servet olduğunu dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, Kurban Bayramı’nda 1 milyon hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini ortalama 300 bin derinin ekonomiye kazandırılamadığını dile getirdi.

6 MİLYON AYAKKABI, 1,5 MİLYON ÇANTA ÜRETECEK DERİ ÇÖPE GİDİYOR

Kurban Bayramı’nda ehil olmayan kişilerin yanlış işlemleri sonrasında parçalanan derilerle 1,5 milyon adet çanta, 6 milyon adet ayakkabı üretmenin mümkün olduğunu vurgulayan Gündoğdu, “Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların derilerini heba ettiğimiz için ham deri ithal etmek zorunda kalıyoruz. Kurbanlıkların derileri makine ile yüzülmelidir. Kristalize tuzla tuzlanmalı ve serin yerde bekletilmelidir. Poşette bekletilmemelidir. Tüylü kısmı dışarıda kalacak şekilde katlanmalıdır” uyarısında bulundu.

“Kurban derileri ekonomimize can olsun, Kurban Bayramımız mübarek olsun” diyen Gündoğdu, “Kurban Bayramı’nı tarihi hava sıcaklıklarının olduğu zamanlarda zamanlarda geçireceğiz. Kurbanlarımızı usta kasapların kesmesini organize ettiğimiz gibi, havalar sıcak olduğu için derinin soğutulması ve tuzlanması gerekiyor. Bu zincirin bir halkası eksik olursa derilerimizin çöp olur. Milyonlarca liralık derileri heba etmeleyim” çağrısında bulundu.