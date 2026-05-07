Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde yalnızca denetim değil, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla da dikkat çekiyor. 7/24 sahada görev yapan ekipler, karşılaştıkları olumsuzluklara anında müdahale ederek vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin huzuru ve güvenliği için 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıtası, ihtiyaç anında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Devriye görevi sırasında Hasan Gemici Spor Salonu Işıkları mevkiinde meydana gelen küçük çaplı trafik kazasına denk gelen ekipler, olaya hızla müdahale etti. Herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanmanın yaşanmadığı kazada, zabıta ekipleri kazaya karışan vatandaşlara gerekli desteği sağladı. Süreci yakından takip eden ekipler, aileyi güvenli bir şekilde evlerine kadar ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

AKÜSÜ BİTEN ARACA TAKVİYE DESTEĞİ

Zabıta ekiplerinin bir diğer müdahalesi ise Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu önünde gerçekleşti. Yolda kalan bir vatandaşın aracının aküsünün bittiğini fark eden ekipler, vakit kaybetmeden takviye yaparak aracı yeniden çalışır hale getirdi. Vatandaş, yaşadığı mağduriyeti kısa sürede gideren zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Büyükşehir'in deneyimli zabıta ekipleri, rutin denetim görevlerinin yanı sıra karşılaştıkları her türlü olumsuz durumda vatandaşlara destek oluyor. Trafik kazalarından araç arızalarına kadar birçok farklı durumda hızlı ve çözüm odaklı müdahalelerde bulunan ekipler, 'Büyükşehir zabıtası yolda bırakmıyor' anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.