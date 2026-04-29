Kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımlarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesine bağlı Çamlı-Yazıcı-Çiftlik Mahalleleri bağlantı yolu Asar mevkiinde beton yol çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU (İGFA) - 1,5 km'lik güzergahta sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, uzun yıllardır toz ve çamur sorunu yaşayan mahalle sakinleri daha konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım imkanına kavuşmuş olacak.

Özellikle yaz aylarında yoğun şekilde hissedilen toz sorununun ortadan kalkmasıyla birlikte vatandaşların günlük yaşam kalitesinin de artması hedefleniyor.

Korgan Çamlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Güzel ve mahalle sakinleri, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yıllardır bekledikleri yatırımın hayata geçirilmesinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Mustafa Güzel ve vatandaşlar şöyle konuştu:

'Bu yolu biz yıllardır bekliyorduk. Vatandaşlarımız toz nedeniyle kapılarında oturamıyor, balkonlarına çamaşır asamıyordu. Büyükşehir Belediyemiz bir ay önce de 6 kilometrelik su hattımızı yaptı. Şimdi de yolumuz yapılıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.'