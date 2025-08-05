Denizlili 6 yaşındaki Zeynep Aydınlık, çevre duyarlılığıyla örnek bir harekete imza attı.DENİZLİ (İGFA) - Sosyal medya hesabı üzerinden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu etiketleyerek destek isteyen Zeynep'in çağrısı cevapsız kalmadı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR İLE EL ELE TEMİZLİK HAREKETİ

“Takipçi Sayım Kadar Çöp Topluyorum” diyerek tüm Türkiye’ye ilham veren paylaşım, Denizlili minik Zeynep’i de harekete geçirdi. Çevre temizliğine yönelik video yayınlayan Zeynep’in paylaşımını kendi sosyal medya hesabında paylaşarak minik çevre gönüllüsüne destek veren Başkan Çavuşoğlu, bu anlamlı girişime Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı sağlamasını sağladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerle birlikte Şahin Tepesi’nde bir araya gelen Zeynep alanda çöp toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu. Zeynep Aydınlık, “Çevremize karşı duyarlı olmalıyız. Hep birlikte daha güçlüyüz. Temiz bir çevre istiyorsak, önce kendimiz harekete geçmeliyiz” diyerek tüm yaşıtlarına çevreye sahip çıkma çağrısı yaptı.

“GELECEĞİMİZİN TEMİNATI BU BİLİNÇLİ ÇOCUKLAR”

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Zeynep’in duyarlılığının tüm topluma örnek olması gerektiğini vurgulayarak, “Çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek çocuklarımız oldukça geleceğe umutla bakabiliriz. Zeynep’e bu güzel girişimi için teşekkür ediyorum. Onun gibi çocuklar sayesinde şehrimiz daha yaşanabilir, daha temiz ve çevre dostu bir şehir olacak” dedi.