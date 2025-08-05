Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Yılgın köyü Dereiçi Mahallesi’nde bir fındık bahçesinde çıkan yangın, yaklaşık 6 hektarlık alanı etkiledi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Mustafa KIR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Yığılca ilçesi Yılgın köyü Dereiçi Mahallesi’nde, 5 Ağustos 2025’te bir fındık bahçesinde yangın çıktı.

Köylülerin yoğun dumanları fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlk incelemelere göre, yangında yaklaşık 6 hektarlık fındık bahçesi zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatılırken, yetkililer, sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu günlerde vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.