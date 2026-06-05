Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyal dokusunu güçlendirecek ve ailelerin hayatını kolaylaştıracak iki büyük yatırımı eş zamanlı olarak hayata geçiriyor. Yapımı hızla devam eden projeleri yerinde inceleyen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, kent vizyonuna değer katacak yatırımları en kısa sürede vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ocak ayında temeli atılan Yunus Emre Sosyal Tesisi ile kaba inşaatı tamamlanan Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çavuşoğlu, saha ilerlemeleri ve planlanan takvim hakkında teknik ekipten detaylı bilgi aldı.



'KENTİMİZE DEĞER KATACAK PROJELERİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ'



İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Çavuşoğlu, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları bir an önce tamamlamayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: 'Yunus Emre Sosyal Tesisi ve Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son durumu değerlendirdik. Hemşehrilerimizin sosyal hayatına katkı sağlayacak yaşam alanlarını ve çocuklarımızın güvenli, modern ortamlarda eğitim alacağı projeleri yakından takip ediyoruz. Denizli'mize yakışan hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.'



ÇALIŞAN ANNELERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK EĞİTİM YUVASI HIZLA İLERLİYOR



Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk odaklı sosyal belediyecilik yatırımları arasında yer alan ve hayırsever desteğiyle yükselen Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi planlanan takvime uygun olarak ilerliyor. Çocukların bilişsel, sosyal ve motor gelişimlerini en üst düzeyde destekleyecek şekilde, uluslararası standartlarda tasarlanan merkez, toplam üç kattan oluşuyor. Toplam 1.666 metrekare kapalı alana sahip tesiste; 84 kişilik geniş bir yemekhane, çok amaçlı etkinlik salonu, modern oyun odaları ve öğretmenler odası gibi donatılar yer alıyor. Toplam 11 dersliğin bulunacağı merkez, aynı anda 220 öğrenciye güvenli ve konforlu bir eğitim ortamı sunacak. Çocukların erken yaşta nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayacak olan bu dev proje, özellikle çalışan annelerin günlük yaşamını kolaylaştırarak hem aile bütçesine hem de toplumsal yaşama çok yönlü katkı sunacak.



YUNUS EMRE PARKI'NA MODERN SOSYAL YAŞAM ALANI



Yenişehir Mahallesi'nde, Yürüyüş ve Koşu Yolu'nun hemen yanında inşa edilen Yunus Emre Sosyal Tesisi ise bölgeye yeni bir sosyal buluşma noktası kazandıracak. Toplam 292 metrekarelik alan üzerinde yükselen tesis, modern mimarisi ve çevreyle uyumlu tasarımıyla dikkat çekiyor. Projede 250 metrekarelik kapalı kafe alanının yanı sıra, hızlı hizmet sunacak 42 metrekarelik kiosk bölümü ve fonksiyonel mutfak alanları yer alıyor. Üç cephesi açık mimari yapısıyla ziyaretçilerine ferah bir ortam sunacak tesisin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı, dört mevsim kullanabileceği modern ve erişilebilir bir sosyal yaşam alanına kavuşacak.