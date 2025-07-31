Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı ile mücadele eden 2,5 yaşındaki Göktürk İlgün ve ailesini misafir etti.DENİZLİ (İGFA) - Küçük Göktürk ile yakından ilgilenen Başkan Çavuşoğlu, hem ailesine moral verdi, hem de kamuoyuna önemli bir çağrıda bulundu.

Ziyarette Göktürk’ün tedavi süreci hakkında bilgi alan Başkan Çavuşoğlu, DMD hastalığına karşı verilen mücadelenin ancak toplumsal dayanışma ile güç kazanabileceğini vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, “Denizli halkına bir çağrıda bulunuyoruz. Göktürk’ün yaşama tutunabilmesi, keyifle ve umutla hayata bakabilmesi için Denizli’den, Türkiye’nin herhangi bir yerinden, hatta dünyanın dört bir yanından sevgiye, ilgiye ihtiyacı var. Onların dayanışma ruhuna ihtiyacı var. O dayanışma ruhunu birlikte hayata geçirebiliriz. Göktürk kardeşimize uzatacağınız her el, onun yaşamla barışan ve geleceğe umutla baktığı günlerin habercisi olacaktır. Bu yolculukta onu yalnız bırakmayın, ona eşlik edin istiyorum. Göktürk’e güzel bir hayatı hep beraber armağan edebiliriz” ifadelerini kullandı.

GÖKTÜRK İÇİN BİRLİK ZAMANI

Ailenin yaşadığı sürecin zorluklarına da dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, “Ailesinin bu meşakkatli sürecinde ‘biz’ diyebilen koca yürekli insanların dayanışmasına ihtiyacımız var. Gelin, el birliğiyle Göktürk’ün mutlu bir yaşam sürmesini sağlayalım. DMD hastalığı ile mücadele eden bütün çocuklarımızın, ailelerimizin tez zamanda şifaya kavuşmalarını, sağlıklı ve umut dolu bir hayat sürmelerini gönülden diliyoruz” dedi.

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Alıcı İsmi: GÖKTÜRK İLGÜN

DMD HASTALIĞI NEDİR?

DMD (Duchenne Kas Distrofisi), genetik bir kas hastalığıdır. Genellikle erkek çocuklarda görülen bu hastalık, kasları güçsüzleştirerek ilerleyen bir şekilde fiziksel hareket kabiliyetini kısıtlar. DMD, distrofin adı verilen bir proteinin eksikliği nedeniyle oluşur. Bu protein, kas hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışması için gereklidir.