Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsalda hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine yönelik yem desteği çalışmalarını sürdürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerin maliyet yükünü azaltmak, üretimde verimliliği artırmak ve kırsalda kalkınmayı desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında Çameli ilçesinde flake yem dağıtımı gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun kırsal destek projeleri kapsamında yer alan yem desteğinde en fazla 5 büyükbaş hayvana sahip 6581 aile işletmesine kayıtlı 20.148 hayvana, hayvan başına 40 kg, işletme başına ise 200 kg’a kadar flake yem desteği sağlanıyor. Proje sonunda toplamda 805 bin 920 kg flake yem dağıtılacak. Bugüne kadar 17 ilçede 3 bin 807 yetiştiriciye 12 bin 37 çuval flake yem dağıtımı yapılırken, son etapta Acıpayam ve Çameli ilçelerinde toplam 2 bin 774 yetiştiriciye 8 bin 111 çuval flake yem verilmeye başlandı.

BAŞKANVEKİLİ ALİ MARIM: “HER ZAMAN ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ”

Çameli’deki programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Büyükşehir Belediyesi PERAŞ Genel Müdürü Erden Kaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu ve çok sayıda üretici katıldı. Programda konuşan Başkanvekili Ali Marım, “Hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerimizin maliyet yükünü hafifletmek, üretimde verimliliği artırmak ve kırsalda kalkınmayı desteklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her zaman üreticimizin, köylümüzün, çiftçimizin yanındayız” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım ve protokol üyeleri tarafından bin 264 yetiştiriciye toplam 3 bin 583 çuval flake yem desteği verildi.