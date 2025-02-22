Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Denizli Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bilim Günleri, iki bin öğrencinin katılımıyla tamamlandı.DENİZLİ (İGFA) - Üç gün süren etkinlikler kapsamında bilim meraklıları, alanında uzman isimlerin konferanslarıyla buluşurken, bilim atölyeleri, planetaryum gösterimleri ve bilgi yarışmalarıyla dolu dolu bir program yaşandı. Bilim Günleri’nin açılışı, NASA’da görev yapmış, ODTÜ ‘de Uzay Teknolojileri dersleri veren ünlü astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ın “Evrende Yaşam ve Zeka Arayışı” konulu konferansıyla yapıldı.

Denizlili öğrenciler ve bilim meraklıları, Dr. Yıldız’ın evrenin gizemleriyle ilgili paylaştığı bilgilerle derin bir bilim yolculuğuna çıktı. Konferansa katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, gençlere seslenerek, “Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, hayallerinizin peşinden gidin” mesajını verdi. Bilim Günlerinin 2.gününde Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatma Taşkın Ekici ’21.Yüzyılda Sistem Okuryazarı olmak’ konulu sunumu ile öğrencilere ve katılımcılara sistem okuryazarlığı hakkında değerli bilgiler verdi. Bilim Günlerinin son gününde kapanış konuşmasını Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muzaffer Adak “Fizik, Teknoloji, Endüstri X.O” konulu sunumu ile yaptı. Adak, bilim ve teknolojinin geleceği hakkında önemli bilgiler paylaşarak özellikle Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün gelecekteki etkilerini anlattı.