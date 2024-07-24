AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.BURSA (İGFA) - Mesajında; “Basın, demokratik hayatın vazgeçilmez bir gücüdür” diyen Başkan Gürkan; “Halkın haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında, mesleki sorumluluklarının bilinciyle hareket eden; büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Meşrutiyetin ilanı ile birlikte gazetelerin sansürsüz olarak yayınlanmaya başladığı tarih olan 24 Temmuz’un, her yıl Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutladığını ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Özgür ve tarafsız basın, güçlü bir demokrasinin göstergesi, demokratik hayatın da vazgeçilmez unsurlarından biridir. Erkler ayrımında yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak sayılan basın, halkın haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi, demokratik toplumların inşası ve gelişmesinde çok önemli görev ve sorumluğa sahiptir” dedi

Son yıllarda, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımıza giren yeni medya mecraların, gazetecilik adına sunduğu imkanların da meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılmasının büyük bir önem arz ettiğini belirten Başkan Gürkan; “Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi adına milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Gürkan, mesajının sonunda; “Bu vesileyle, halkın doğru bilgilendirilmesi adına gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan tüm gazetecilerin Basın Bayramı’nı kutluyorum. Görevi başında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Objektif habercilik adına doğru bilginin peşinde koşan tüm basın mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.