Cumhuriyetin simge isimlerinden Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar vefatının 10’uncu yıl dönümünde muhteşem bir konserle anıldı. Konsere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Cumhuriyetin Divası” olarak bilinen merhum Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar’ı 10’uncu ölüm yıl dönümünde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde unutulmaz bir konserle andı. İzmir Kent Konseyi, EÇEV, Ege Kadın Dayanışma Vakfı, İNCİ Vakfı ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin katkı koyduğu özel gece Türk Müziği yorumcusu ve eğitmeni Ümit Bulut’un sanat yönetmenliğinde gerçekleşti. Konsere seçkin bir saz heyeti eşlik etti. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği sanatçılardan olan Senar’ın hayatından karelerin ve hikayelerin yer aldığı video sunumu da yapıldı.

Kaynak: İGF