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Erdoğan, paylaşımında, "Sevdalısı olduğu İstanbul’a tarihî nitelikte hizmetlerde bulunan, birlikte nice vizyoner projeye imza attığımız Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 4'üncü yıl dönümünde unutmadı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 4'üncü sene-i devriyesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.