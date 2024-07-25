Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda içine alırsak Türk Hükümdarları(!) içerisinde uzun en uzun süre iktidarda bulunmuş bir hükümdar olarak ortaya çıkıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu’nda kabul edilen sokak hayvanları yasa teklifiyle ilgili konuşan Erdoğan Türkiye’de “başıboş köpek” sorunu olduğunu söylüyor. Yıllardır neredeydin Erdoğan dedirtecek bir söz bu. Köpeklerin başı bağlıydı da yeni mi sokağa salındı dedirtecek bir söz Sayın Cumhurbaşkanının konuşması. Gündem oluşturmak, halkın dikkatini başka alanlara çekmekten başka projeler değil bunlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu 1994 yılı itibari ile gündeme alıyorum. Çünkü, İstanbul demek Türkiye demek. İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan ülkenin önde gelen siyasetçi kimliğini kazanıyor.

Tayyip Erdoğan, 1994 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başladığı seçim kazanımını Cumhurbaşkanlığı gibi en yüksek makamı da 3. Kez alarak sürdürüyor. Yani 30 yıldır iktidarda diyebiliriz.

Ne zaman ki son yerel seçimlerde partisi kaybedince, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Başkanı olarak çok etkilendiği aldığı kararlarla ortaya çıkıyor.

Türkiye’de 30 yıldır muhalefet bir şey yapamadı. Demokrasilerde bir kişinin 30 yıl iktidarda kalabilmesi ülkede muhalefetin yokluğu anlamına gelir.

Siyasette biz vatandaşların görmediği farklı senaryolar vardır.

Hani hep deriz ya; “Bunun arkasında başka güçler var”

Evet, Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı olduğu dönemde görevden alındı hapse atıldı… Hapisten çıktı, yapılan ara seçimle Milletvekili olup dokunulmazlık kazandı.

O gün yapılan o adaletsizlik, Erdoğan’ı halkın gözünde oldukça öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Erdoğan siyasetinin ilk yıllarında kendisine yapılanları bugün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a yapıyor…

Mansur Yavaş’ı bir tarafa bırakalım, 2019 seçimlerinde İstanbul’un sadece Belediye Başkanı seçiminin iptal edilmesi, kendisine yapılan mağduriyet gibi Ekrem İmamoğlu’na yapılan bir haksızlıktı.

2019’de İstanbul’da sadece Başkanlık seçiminin iptal edilmesi Türk siyasetine Ekrem İmamoğlu gibi bir ismi kazandırdı. O mağduriyetle başlayıp halkla kaynaşması 31 Mart 2024 seçimlerinde de kendini gösterdi.

AKP, İmamoğlu’na rakip olarak bilinen bir isim Bakan Murat Kurum’u getirdi ama halk ‘İmamoğlu’ dedi.

Görüldüğü üzere İmamoğlu, CHP Kurultayında da Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Özgür Özel’i öne çıkarıp Başkan seçilmesini sağlayan isimdi.

İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır, İstanbul’u kaybeden Türkiye’ye kaybeder diye bir söz vardır.

Çünkü İstanbul Türkiye’nin 4/1 nüfusuna sahip olduğu gibi ülkenin her noktasından İnsanların yaşadığı bir kent.

SOKAK HAYVANLARINA DOKUNMAYIN!

Şimdi gelelim, ülkede gelinen son noktaya…

Neymiş efendim sokak hayvanları için Ötenazi Kanunu…

Ötenazi demek sokak hayvanlarını yok etmek demek.

Peki bu sokak hayvanları geçmiş yıllarda yok muydu?

Sayın Cumhurbaşkanı, 30 yıldır sokak hayvanlarının farkına varamadı m?

Sokak hayvanları ile ilgili yapılan Kanun(!) birinci derecede belediyeleri ilgilendiriyor.

Hayvanların canının alınması belediyelere ihale(!) edilecek.

Sonra vatandaş, belediyeler hayvanları öldürüyor, hayvanların nesli tükenecek diye belediyelere karşı tavır alacak.

Tabi bu İstanbul gibi bir ilde önemli bir sorun olacak.

Ama, İstanbul Belediyesi’nin sokak hayvanları kanunu ile birlikte şimdiden, hayvanlar için öldürme yerine barınma evleri planladığını duyuyorum. Sonucu göreceğiz…

"TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜKSELİŞ KULVARINDA"

Millet ekonomik olarak çökmüş durumda. En düşük emekli Maaşı 10 bin liradan 12.500 TL’ye çıkartılıyor. “İyi zam yaptık” oluyor.

Hiçbir alanda Asgari ücretin altında bir maaş olmaması gerekir. Adı üzerinde Asgari (en düşük) maaş anlamında… Bir emekli evi olmadığını düşünelim, aldığı bu para ile geçinmesi mümkün mü. Evi olsa da tek kişi olarak bu para geçimini sağlamaz. Karnını doyuramaz, faturalarını ödeyemez…

Cumhur İttifakı Ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli Ekonomiye ilişkin muhalefetten gelen yorumlara tepki gösteren Bahçeli "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır" diyor. Tabi ki Bahçeli’nin ekonomisi iyi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te Bahçeli’nin bu sözlerine teşekkür ediyor. Bakan Şimşek "Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir” diyor…

Sanırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini de sorguluyordur.

“Yıllardır bu ülkeyi ben yönetiyorum. Nerede yanlış yaptık, ekonomi bu kadar sıkıntılı bir durumda. Geldiğimde paradaki sıfırları attım, sıfırlar yine yerine geldi. Nerede yanlış yaptık. İsrafımız mı çok. Yoksa üretim sıkıntılı da herşeyi dışardan almamızdan mı kaynaklanıyor. Artık yapılacak işlerle ilgili teklifler bile döviz üzerinden veriliyor” gibi…

İSRAF İTİRAF…

Bir başka alınan karada yılların yanlışını gösterdi. İsraf için alınan karar, yıllardır milletin varlığının nasıl yok edildiğini ortaya koydu. Bir yerde yapılan yanlışları itiraf etmiş oldu iktidar. Ama bu uygulamanın tam anlamıyla yürürlükte olduğundan endişe ediyorum.