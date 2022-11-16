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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Dünya Liderleriyle görüştü

DÜNYA 16.11.2022, 10:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Dünya Liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi nedeniyle gittiği Endonezya'nın Bali adasına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı.

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