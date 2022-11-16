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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Dünya Liderleriyle görüştü
DÜNYA
16.11.2022, 10:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi nedeniyle gittiği Endonezya'nın Bali adasına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı.
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#Erhan Tuncel tahliye edildi
#türkiye
#fenerbahçe
#galatasaray
#Bali Adası
#G20 Liderler Zirvesi
#8çocuk yandı
#safa
#Choir
#Night Flight Symphony Orchestra
#harbiye topozli acıkhava sahnesi
#2023te neler olacak
#29 Ekim Cumhuriyet Başramı
#Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi
#bayrampaşa millet bahçesi
#WoodTech
#dcso
#öztürkyılmaz
#bogaziçifilmfestivali
#türken