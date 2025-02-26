Aile, Çift ve Evlilik Danışmanı Anila Çelik Çocuklarda erken ergenlikle ilişkili konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Erken ergenlik olarak da bilinen erken ergenlik, ergenlikle ilişkili fiziksel ve hormonal değişikliklerin tipik yaş aralığından önce başlaması anlamına gelir. Ergenlik genellikle kızlarda 8 ila 13 yaşları arasında, erkeklerde ise 9 ila 14 yaşları arasında başlar.

Bundan çok daha önce ortaya çıktığında, çocuklar için çeşitli sorunlara ve zorluklara yol açabilir. Ergenlik sona erdiğinde boy uzaması da durur. İskeletleri olgunlaştığı ve kemik büyümesi normalden daha erken bir yaşta durduğu için, tedavi edilmeyen erken ergenlik çağındaki çocuklar genellikle tam yetişkin boy potansiyeline ulaşamazlar. Erken büyüme atakları, akranlarıyla karşılaştırıldığında başlangıçta daha uzun olmalarına neden olabilir. Ancak büyümeleri çok çabuk durabilir ve aksi takdirde olabileceklerinden daha kısa bir boyda kalabilirler.

Çocuklarda erken ergenlikle ilişkili sorunlardan bazıları şunlardır:

*Sosyal ve Duygusal Zorluklar: Erken ergenlik yaşayan çocuklar sosyal ve duygusal zorluklarla mücadele edebilirler. Kendilerini akranlarından farklı hissedebilir ve özgüven sorunları yaşayabilirler. Yetişkin benzeri değişikliklerle başa çıkmak duygusal olarak zorlayıcı olabilir.

*Beden İmajı Endişeleri: Erken gelişim dönemindekiler beden imajı endişeleri yaşayabilir ve fiziksel değişimleri konusunda kendilerini bilinçli hissedebilirler. Bu durum, yetişkinlikte de devam edebilecek beden imajı sorunlarına yol açabilir.

*Akran İlişkileri: Erken olgunlaşan çocuklar, aynı değişimleri yaşamayan akranlarıyla ilişki kurmakta zorlanabilir. Bu durum akran ilişkilerinde zorluklara ve izolasyon duygularına yol açabilir.

*Akademik ve Bilişsel Etki: Erken ergenlik, konsantrasyonlarını ve odaklanmalarını etkileyen duygusal ve sosyal zorluklarla uğraşabilecekleri için bir çocuğun akademik performansını bozabilir.

*Riskli Davranış Riski: Erken ergenliğin, madde kullanımı veya erken cinsel aktivite gibi riskli davranışlarda bulunma riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkili olabileceğini gösteren bazı kanıtlar vardır.

*Fiziksel Sağlık Endişeleri: Erken ergenlik, bir çocuğun vücudu değişikliklere tam olarak hazır olmayabileceğinden fiziksel sağlık endişelerine yol açabilir. Ayrıca fiziksel ve duygusal olgunluk arasında bir tutarsızlığa da neden olabilir.

*Kısa Boy: Bazı erken ergenlik vakalarında, çocuklar hızlandırılmış büyüme yaşayabilir ve yetişkin boylarına erken ulaşabilir, bu da beklenenden daha kısa bir boyla sonuçlanabilir.

*Hormonal Dengesizlikler: Erken ergenliğin altında yatan neden araştırılmalıdır, çünkü hormonal dengesizlikler veya tedavi gerektiren tıbbi durumlardan kaynaklanıyor olabilir.