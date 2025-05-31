Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim gören Çayırovalı minikler, muhteşem bir organizasyonla hünerlerini sergiledi. Çocuk Kulüpleri Kapanış Programı’nda konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çocuklarımızla gurur dolu bir final” açıklamasında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı miniklerin, geleceğe daha donanımlı ve daha özgüvenli bir şekilde hazırlanmasına imkan sunan ve okul öncesi eğitim almasına olanak sağlayan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde kapanış programı, bugün gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi Üst Otoparkı’nda düzenlenen kapanış programına, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı eserlerin sergilendiği, oyun balonları, yüz boyama etkinlikleri, jonglör ile sihirbaz gösterileri ve pamuk şeker ikramlarıyla çocuklar için adeta bir festival havasında geçen etkinlik, ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı.

“HER ZAMAN YANLARINDAYIZ”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Göreve geldikten sonra eğitime büyük önem verdik. Yavrularımızın milli manevi değerlerine bağlı olarak, geleceğe daha özgüvenli yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün de burada çocuklarımızın hazırladıkları gösterileri izlemek için bir aradayız. Ben tüm öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Biz eğitimin ve çocuklarımızın her zaman yanındayız” dedi.

MİNİKLERİN GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Konuşmaların ardından tüm çocuk kulüplerinde yer alan öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sahneledi. Minik Çayırovalıların gösterileri, izleyenlerden büyük alkış aldı. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından, program sihirbaz etkinliği ile sona erdi. Düzenlenen etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çocuklarımızla Gurur Dolu Bir Final! Çocuk kulüplerimizde azim, neşe ve öğrenme tutkusuyla dolu bir eğitim dönemini daha başarıyla tamamladık! Kapanış Programı’nda yavrularımızın sahnelediği muhteşem gösteriler hepimizi büyüledi. Geleceğimizin parlayan yıldızları olan çocuklarımızın her bir başarısı, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu özel günde coşkusunu bizimle paylaşan değerli velilerimize ve özveriyle görev yapan kıymetli öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Hayalleriyle dünyayı aydınlatan çocuklarımızla nice eğitim serüvenlerinde buluşmak dileğiyle!” açıklamasında bulundu.