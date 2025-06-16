Türkiye ekonomisinde Nisan 2025 ciro endeksleri, güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro, yıllık bazda yüzde 32,7 artarken, aylık artış yüzde 0,8 olarak kaydedildi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Nisan ayına ilişkin Ciro Endeks verilerini açıkladı.

Nisan 2025 ciro endeksleri, Türkiye ekonomisindeki canlılığın devam ettiğini ortaya koyarken, özellikle hizmet ve inşaat sektörlerindeki güçlü performans, büyüme dinamiklerinin çeşitlendiğine işaret etti.

SEKTÖREL PERFORMANS: HİZMET VE İNŞAAT ÖNE ÇIKTI

2025 Nisan verilerine göre, yıllık bazda hizmet sektörü ciro endeksi yüzde 42,1’lik artışla liderliği göğüslerken, inşaat sektörü yüzde 41,0’luk yükselişle ikinci sırada yer aldı. Ticaret sektörü yüzde 34,6, sanayi sektörü ise yüzde 22,7 büyüme gösterdi.

Aylık bazda ise hizmet sektörü yüzde 7,0’lik artışla dikkat çekerken, inşaat yüzde 0,4, ticaret yüzde 0,3 büyüdü. Ancak sanayi sektörü ciro endeksi aylık yüzde 1,6’lık bir gerileme yaşadı.