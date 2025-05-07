İzmir'in Çiğli ilçesinde kadınlara yönelik sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak amacıyla “Sağlıklı Kilo Verme Paneli” düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde yoğun ilgi ile gerçekleşen panelde, katılımcılara ücretsiz vücut analizi yapılırken, sağlıklı beslenme ve diyet alışkanlıkları konusunda da önemli bilgiler verildi.

Panele konuşmacı olarak katılan Uzman Diyetisyen Şahika Nur Bidar ve Diyetisyen Ceren Gülmez, dengeli beslenmenin sağlık üzerindeki etkilerine değindi. Fazla kilonun eklem sağlığı üzerindeki yükünü örneklerle anlatan Bidar, “5 kilo aldığımızda, diz eklemlerine bu yük üç katı olarak yansıyor. Bu da 15 kiloluk ekstra baskı demek. Zamanla ciddi ortopedik sorunlara yol açabiliyor” diye konuştu.

Beslenmenin sadece kilo kontrolü değil, genel sağlık açısından da belirleyici olduğuna dikkat çeken Bidar, “Örneğin egzaması olan bireylerde bağırsak sağlığı düzenlendiğinde ciltte iyileşme gözlemlenebiliyor. Çünkü ne yersek oyuz. Yediklerimiz doğrudan yaşam kalitemizi etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Obezitenin küresel ölçekte ciddi bir sorun haline geldiğini vurgulayan Uzman Diyetisyen Bidar, “Dünya genelinde yaklaşık 2,5 milyar kişi obeziteyle mücadele ediyor. Bu tablo, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Panelde diyet sürecinde sık yapılan hatalara da değinildi. Bidar, katılımcıları şu yanlışlara karşı uyardı: “Öğün atlamak, tek tip beslenmek, yetersiz su tüketmek, açlığı bastırmak için aşırı çay, kahve veya bitki çayı içmek, her gün tartılmak, kan şekerini hızla yükselten gıdaları tek başına tüketmek, yeterli yağ almamak, porsiyon kontrolü yapmamak, günlük en az 20 dakika hareket etmemek, gerçekçi olmayan hedefler belirlemek.”

Duygusal yeme davranışlarına da dikkat çeken Bidar, “Yemek yeme nedenimizi sorgulamalıyız. Gerçekten aç mıyız, yoksa duygusal bir boşluğu mu doldurmaya çalışıyoruz? Bu farkındalık sağlıklı beslenmenin temelidir ”dedi