Çiğli Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan İş’te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Ofisi, bölgedeki iş potansiyeline doğru yön vermek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sadece son 6 ayda 2 bin 300 kişiyi iş sahibi yaparak büyük bir başarıya imza atan ofis, istihdama önemli katkılar sağlıyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “İş’te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Ofisi, sadece iş bulma konusunda değil, aynı zamanda bireylerin kariyer gelişimlerine de katkı sağlıyor” dedi.İZMİR (İGFA) - Kariyer Ofisi, iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturarak, iş gücü piyasasında köprü görevi görüyor. Ayrıca, girişimcilik eğitimleri ve kariyer danışmanlığı hizmetleri sunarak, bireylerin iş hayatında daha donanımlı ve başarılı olmalarına destek oluyor.

SİSTEMDE 645 İŞVEREN KAYITLI

İŞ’TE Çiğli Girişimcilik Ofisi’nin yürüttüğü İş Garantili İstihdama Destek Programında 16 bin iş arayan vatandaş kayıtlı. Sistemde, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Manisa, Aliağa, Menemen ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan 645 işveren firma bulunuyor. Ayrıca, sitede staj ilanları da dahil olmak üzere 7 binin üzerinde kayıtlı ilan yer alıyor. Sistem, Vatandaşların, kariyer www.istecigli.com adresi üzerinden kayıt oluşturarak toplu iş görüşmeleri ve ilanlardan haberdar olmasına olanak sağlıyor. Ayrıca Haftada iki ya da üç kez gerçekleşen toplu iş görüşmeleri hakkında Çiğli Belediyesi sosyal medya hesapları ve SMS yolu ile de vatandaşlara bilgilendirmede bulunuluyor.

BAŞKAN YILDIZ: “İSTİHDAMA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Büyük bir başarıya imza atarak son 6 ayda 2 bin 300 kişiyi iş sahibi yaptıklarının altını çizen Başkan Yıldız, “Bu başarı, Çiğli’nin geleceğine olan inancımızın ve vatandaşlarımızın refahını artırma hedefimizin bir göstergesidir. İş’te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Ofisi, iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri buluşturarak, bölgedeki iş gücü potansiyelini en verimli şekilde kullanmayı amaçlamaktadır. Sisteme daha fazla işverenin katılması için de görüşmeler yürüteceğiz. İlçemizde kimsenin işsiz kalmaması için elimizden gelenin fazlasını yaparak her daim yanlarında olacağız. Bugüne kadar projemize destek veren iş insanlarına teşekkür ediyorum ve diğer işverenleri de projemize destek olmaya davet ediyorum. El ele vererek ilçemizde işsizlik sorununa bir çare olabiliriz. İlçemizde işsizliğin bir sorun olmaktan çıkmasını ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.