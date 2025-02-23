DS Automobiles ve pilotları, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı için Cidde’de piste çıktı. Maximilian Günther, bir önceki etapta mükemmel bir performans sergileyerek sezonun ilk galibiyetini getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Cidde’de düzenlenen ve atmosferiyle mükemmel bir seyir zevki sunan Cidde E-PRIX’sinde DS Automobiles adına daha fazla puan kazanan Jean-Éric Vergne, podyum için verdiği uzun süreli mücadeleden sonra yarışı yedinci sırada tamamladı.

Maximilian Günther ise bir önceki etapta mükemmel bir performans sergileyerek sezonun ilk galibiyetini DS Automobiles’e getirmiş oldu.

DS Automobiles sezona çok güçlü bir başlangıç yaparak hem pilot kadrosu, hem teknolojileri hem de stratejik yeteneklerini kanıtlamış oldu.

Yarışla ilgili fikirlerini aktaran DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, yarışın bir önceki güne göre daha farklı ve daha zor olduğunu belirterek, "İlk turda yaşanan sıcak temasın ardından Max, aracının devam edemeyecek kadar ağır hasar görmesinden dolayı yarıştan çekilmek zorunda kaldı. JEV müthiş bir yarış sergileyerek gridde 12. sıradayken bayrakta yedinci sıraya yükseldi. Yine de dürüst olmak gerekirse, finişe birkaç viraj kala hala podyuma çıkmak için mücadele ettiğinden dolayı daha fazlasını bekliyorduk. Yine de her iki şampiyonada da (takımlar ve sürücüler) ilerleme gösterdiğimiz ve liderlerle aramızdaki fark çok az olduğu için Cidde'den mutlu ayrılıyoruz. Miami'de yapılacak olan bir sonraki yarışa çok iyi hazırlanacağımızdan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Maximilian Günther ise, iki gün boyunca üst düzey performans gösterdiklerini belirterek, "En önemlisi takımın rekabetçi olması ve birlikte iyi çalışıyor olmamız. Hafta sonu boyunca bunu kanıtladık, önümüzdeki yarışlar için de bunu göstermeye devam etmek için sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.