12 Mart Gazi Katliamı'nın 30. yılında katledilenleri anan CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, "İnsanlık suçlarının zaman aşımı olmaz" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de hukuksuzluğun ve ekonomik çöküşün sistematik hale getirildiğini belirterek, "İnsanlık suçlarının zaman aşımı olmaz" dedi.

İktidarın uygulamaya koyduğu politikaların hukuki zeminlerinin de oluşturulmaya çalışıldığını öne süren CHP'li Sarıbal, "Bir ülkede adalet yoksa o ülkede geçim de olmaz, ekonomi de düzelmez" dedi.

“İNSANLIK SUÇLARININ ZAMAN AŞIMI OLMAZ”

12 Mart Gazi Katliamı’nın 30. yılında katledilenleri de anan Milletvekili Sarıbal, insanlığa karşı işlenmiş bir suçun, adaletin terazisinde tartılması gerekirken, iktidarın terazisinde ölçüldüğünü gördüklerini belirtti.

"Gazi Davası, tıpkı Sivas, Çorum ve Maraş Davaları gibi katliamı aklayan ve mağdurları suçlayan ve cezalandıran sürece dönüştü" diyen Sarıbal, "Katliamlarda cezasızılık ilkesi bu toprakların asırladır değişmeyen zihniyetidir. Gazi inkar, imha ve devlet eliyle hukuk dışı yapılanmaların cinayeti ve katliamının en belirgin örneğidir. Gazi Katliamı, devletin başrol üstlendiği böyle bir katliamdır. Hedefinde Madımak’ta eksik kaldığı düşünülen Alevi katliamının devamı vardı. Sadece Alevi toplumunun değil, tüm toplumsal kesimlerin aslında vicdanı bu ülkede rahat değil. Toplum, devletin katliamlarla yüzleşmesini ve tüm sorumluların açığa çıkarmasını bekliyor. Ve hukuksuzluk bir kez normalleşirse, çürüme her yere yayılır” diye konuştu.

Sarıbal Suriye’de uluslararası hukukun açıkça tanımladığı bir insanlık suçunun işlendiğini belirterek, “Türkiye Suriye’de yaşananlara mezhepçilik çerçevesinden değil, insanlık ve vicdan penceresinden bakıp, katliamın durdurulması için Meclis nezdinde aktif rol almalıdır” diye konuştu.