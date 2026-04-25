Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip Konya'da yeni nesillerde bisiklet kültürünün ve farkındalığının geliştirilmesi adına okullarda yaş gruplarına göre hazırlanan çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, anaokulu ve ilkokullarda düzenledikleri etkinliklerle hem eğlenceli hem de öğretici programlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 680 kilometreyi bulan bisiklet yolu ağıyla dünyada örnek gösterilen bir şehir konumunda olduğunu anımsatarak, bu alanda öğrenciler için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Öğrencilerin bisiklet konusunda daha fazla bilinçlenmesi ve farkındalık kazanması amacıyla hayata geçirilen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Başkan Altay, 'Avrupa Bisiklet Başkenti olan Konya'mızda, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle çocuklarımızın bu alışkanlığı erken yaşta edinmesini çok önemsiyoruz. Küçük yaşta kazanılan bu becerilerin hem günlük hayatta hem de sorumluluk bilincinin gelişiminde önemli olduğuna inanıyoruz' dedi.

'3 BİN 911 ÖĞRENCİMİZ, YAŞ GRUPLARINA GÖRE HAZIRLANAN PROGRAMLARDAN FAYDALANDI'

Başkan Altay, bu kapsamda anaokulu ve ilkokullarda düzenledikleri etkinliklerle hem eğlenceli hem de öğretici programlar gerçekleştirdiklerini belirterek, '2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde 16 anaokulunda 1.555 öğrencimiz ve 20 ilkokulda 2 bin 356 öğrencimiz etkinliklere katıldı. Bu kapsamda 3 bin 911 öğrencimiz, yaş gruplarına göre hazırlanan programlardan faydalandı. Yıl sonuna kadar devam edecek eğitimlerimizle daha fazla çocuğumuza ulaşacağız. Çocuklarımızda bisikletli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan öğrenciler de bisikletle ilgili yeni bilgiler öğrenmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Anaokullarında atölye çalışması şeklinde gerçekleştirilen bisiklet farkındalık programlarında öğrenciler, bisiklet temalı eğlenceli aktivitelere katılıyor. Bu programlarda öğrenciler hem güzel vakit geçirirken hem de bisiklet kullanmanın yararları hakkında bilgi sahibi oluyor.

İlkokullarda ise bisiklet tamirine odaklanan programlarda bisiklet bakımı, teker yaması, lastiğe hava basılması gibi küçük müdahaleler hakkında öğrencilerle uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor.