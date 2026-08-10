CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Etimesgut Belediye Başkan Vekilliği'ne seçilen Seda Dilber'i tebrik ederek, 'Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı' dedi. Sarı, Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığı döneminde ortaya konulan hizmet anlayışının sürdürüleceğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Etimesgut Belediye Başkan Vekilliği seçiminde CHP'nin adayı Seda Dilber'in seçilmesinin ardından CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarı, Dilber'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Etimesgut'ta 'demokrasi ve halkın iradesinin kazandığını' belirten Sarı, belediyenin çalışmalarının aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Sarı, paylaşımında 'Etimesgutluların sandıkta ortaya koyduğu iradeyi koruyarak, Etimesgut'a hizmet etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Erdal Beşikçioğlu dönemine de atıfta bulunan Sarı, 'Erdal Beşikçioğlu'nun emaneti emin ellerde' mesajını verdi.

Hatırlanacağı gibi, Etimesgut Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP'nin adayı Seda Dilber, son turda 21 oy alarak başkan vekilliğine seçilmişti. YENİ Parti'nin adayı Memet Özdemir ise 19 oyda kalmış, 1 oy geçersiz sayılmıştı.