AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'AK Belediyeciliği Yerinde Gör' programının ilk durağı Başakşehir oldu. Programa Büyükçekmece'den kanaat önderleri ve muhtarlar katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen program kapsamında Başakşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik, kültür, teknoloji ve çevre alanındaki projelerini yerinde inceleyen heyet, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve belediye yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gün boyu devam eden inceleme programında katılımcılar; Bahçeşehir Pazartürk, Bahçeşehir Gölet, Başakşehir Kültür Sanat Merkezi (BKSM), Hayvan Hastanesi, Şamlar İzcilik Alanı, Başakşehir Belediye Binası'ndaki Sanal Gerçeklik (VR) Deneyim Alanı, Üç Harem Sergisi ve Şehir Sanat, Necip Fazıl Kültür Yaşam Merkezi, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. İnceleme gezisinde Başakşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı, akıllı şehir uygulamaları, teknoloji yatırımları, kültür ve sanat faaliyetleri ile çevre düzenlemeleri katılımcılara yerinde tanıtıldı. Heyet, projelerin işleyişi ve vatandaşlara sunduğu hizmetler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

'AK Belediyeciliği Yerinde Gör' programıyla, AK Parti belediyeciliğinin hizmet anlayışının ve başarılı uygulamalarının yerinde tanıtılması, ilçeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Programın, İstanbul'un farklı ilçelerinden oluşturulacak kanaat önderleri heyetlerinin katılımıyla önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.