Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen Çevre Festivali'nde çocuklar ve aileler çevre, geri dönüşüm, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam temalarında hazırlanan etkinliklerde bir araya geldi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen Çevre Festivali, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Çevre bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla düzenlenen festival, çocuklar başta olmak üzere çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.



Festivalde çevre, geri dönüşüm, sıfır atık, doğa, bilim ve sürdürülebilirlik temaları etrafında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gün boyu süren programlarda katılımcılar, çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarını teşvik eden atölyeler, sergiler, sahne gösterileri, bilimsel uygulamalar, deneyim alanları ve proje tanıtımlarıyla buluştu.



ÇEVRE TIRI ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU



Festival alanında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından hazırlanan Çevre Tırı da ziyaretçilere kapılarını açtı.



Çevre Tırı'nda çocuklar ve gençlere yönelik geri dönüşüm, atık yönetimi ve sürdürülebilir yaşam konularında bilgilendirme çalışmaları yapılırken, çevre farkındalığını artırmaya yönelik interaktif içerikler sunuldu.



ÇOK SAYIDA KURUM FESTİVALDE YER ALDI



Festivalde Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin yanı sıra Çocuk Sanat Merkezi, Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi, Çocuk Kütüphaneleri, Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, GASKİ Genel Müdürlüğü, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, Gaziantep Genç Danışma Meclisi ile çeşitli eğitim kurumları yer aldı.



Festivalle katılımcıların çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının artırılması, geri dönüşüm ve sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi, doğa sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amaçlandı.



ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR TANITILDI



5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde katılımcılar çevre dostu uygulamaları deneyimleme, bilimsel çalışmalara katılma ve doğaya karşı sorumluluk bilinci geliştirme fırsatı buldu.